Теперь будет проще: 1 сентября вступают в силу новые правила оплаты вывоза мусора

Правительство РФ утвердило новые правила коммерческого учета твердых коммунальных отходов: базовым станет расчетный способ с применением нормативов накопления ТКО, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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