Главу "Пластик лоджик" Галкина арестовали за хищение средств "Роснано"

Суд арестовал и отправил в московский СИЗО гендиректора компании по производству устройств на основе гибкой электроники "Пластик лоджик" Бориса Галкина, обвиняемого в растрате денежных средств, которые были выделены компании "Роснано".
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