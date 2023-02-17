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Отчёт о финансах попечительского совета не предоставили родителям учащихся школы №27 Читы

Отчёт о финансах попечительского совета не предоставили родителям учащихся школы №27 Читы

На протяжении почти 10 лет попечительский совет школы №27 собирал деньги с родителей учащихся, но после распада совета руководство школы не смогло предоставить отчёт о полученных и потраченных финансах - прокуратура подтвердила нарушение закона.

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