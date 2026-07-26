Рано или поздно Украина утратит западные земли. Герои СВО пишут историю, — Путин (ВИДЕО)

Герои СВО пишут историю, заявил президент России Владимир Путин. Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге: Западная Украина — подарок Киеву от Сталина, но он подарил это в рамках единого государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии