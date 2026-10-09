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Миронов призвал разорвать все экономические связи с Латвией

Миронов призвал разорвать все экономические связи с Латвией

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за прекращение экономических связей России с Латвией, заявив, что торговля с Ригой неприемлема на фоне уголовных дел против людей, которых преследуют за помощь гражданам РФ.

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