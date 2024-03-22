«Ливерпуль» наймет шеф-скаута «Борнмута» Берчилла

Шеф-скаут «Борнмута» Марк Берчилл по окончании сезона перейдет на работу в «Ливерпуль». Таковым будет первое кадровое решение нового спортивного директора мерсисайдцев Ричарда Хьюза, который приступит к работе с 1 июля.