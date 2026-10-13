«Краснодар» не побеждает 5 матчей подряд – 2 поражения, 3 ничьих. Дальше – «Локомотив»

«Краснодар» продлил серию матчей без побед. Сегодня команда Мурада Мусаева уступила «Факелу» со счетом 0:2 в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
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