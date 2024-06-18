Четверо участников межрегиональной наркогруппы предстанут перед судом в Челябинской области

На Южном Урале следователями ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовных дел в отношении четырёх участников межрегиональной наркогруппы, которые распространяли «соль» бесконтактным способом, оборудуя тайники в различных регионах страны.