Четверо участников межрегиональной наркогруппы предстанут перед судом в Челябинской области

На Южном Урале следователями ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовных дел в отношении четырёх участников межрегиональной наркогруппы, которые распространяли «соль» бесконтактным способом, оборудуя тайники в различных регионах страны.
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