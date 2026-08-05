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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новая произвольная программа Адама Сяо Хим Фа поставлена под песню Here Comes The River Патрика Уотсона

Двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа опубликовал тизер новой произвольной программы.  Программа французского фигуриста поставлена под песню Here Comes The River Патрика Уотсона.

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