Пенсии, пособия, тарифы ЖКХ в 2024 году: «Пострадают беднейшие слои населения»

Все мы хотим знать, что с нами будет завтра. Если вопрос несколько сузить — «как будет складываться наша социально-экономическая жизнь в следующем году?» — то, оказывается, ответ на него вполне можно получить уже сегодня.
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