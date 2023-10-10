В Кыргызстане стартовали учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023"

Бишкек, 9 октября /Синьхуа/ -- В Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс" Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония открытия активной фазы совместных учений с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности /ОДКБ/ "Нерушимое братство-2023".
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