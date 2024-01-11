В России прооперировали девочку с двумя матками

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах провели операцию 11-летней школьнице, у которой воспалилась вторая матка, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
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