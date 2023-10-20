США перехватили 3 ракеты, выпущенные из Йемена, по Израилю

Военный корабль ВМС США в Красном море перехватил три ракеты, которые были выпущены поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене, направлялись на север и, возможно, были нацелены на Израиль, заявили в Пентагоне.
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