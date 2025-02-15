Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сириец зарезал подростка и ранил шестерых человек в Австрии

Сириец зарезал подростка и ранил шестерых человек в Австрии

В городе Филлах в Австрии произошло смертельное нападение с ножом. По данным полиции, мужчина зарезал 14-летнего подростка и нанес ранения еще шести людям, сообщается на сайте Österreichischer Rundfunk (ORF).

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