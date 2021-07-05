Заноза

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Юрий Селиванов: План «Б» от анти-России

Юрий Селиванов: План «Б» от анти-России

Чем более очевидной становится для Запада невозможность сокрушения России извне, тем больше усилий он будет прилагать для её подрыва и развала изнутри Из СМИ:     Как сообщило информационное агентство ТАСС,  из Северодвинска на заводские ходовые испытания впервые вышел в море завершенный строительством на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (СМП), атомный подводный крейсер К-573 «Новосибирск» (заводской номер 162) — второй корабль модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр «Ясень-М»).

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Роман Ударцев
А вот низкие зарплаты и узбеков на месте русских автор почему-то не указал... Всем остальным можно подтереться, а вот нищенская жизнь и куча гастарбайтеров сбивающих цены на зарплаты... Мы уже живем в Средней Азии, если судить по зарплатам, так чего нам дергаться из-за каких-то американцев? Хуже точно не будет, потому что хуже некуда. Нам, граждане патриоты на мерседесах, глубоко насрать, кто именно нас будет до предела грабить, вы или они.
Юрий Селиванов
"Хуже точно не будет, потому что хуже некуда" - сказал "дарагой рассиянин", отвалившись от стола с недоеденным эскалопом. И привычно отрыгнул в телевизор.
Ирина Степанова (Одрова)
Да ты что.... ?тебе все равно? А чего за всех то решаешь, дебилушка? Если ты сейчас плохо живешь, значит при американцах просто сдохнешь, ибо балласт никому не нужен! Так что рот свой захлопни.... тупое создание...
Роман Ударцев
Нет, милая, ты просто дура, которая еще не поняла как работает Система. Когда поймешь, сама со мной согласишься. Если, конечно, ты в этой Системе обдираловки не работаешь))
Роман Ударцев
Юра, ты не поверишь, но не вся Россия живет как ты) Большинство живет в нормальной реальности, так что отрыгни, отвались от стола и попробуй посмотреть на реальную жизнь за окном. Впрочем, таким как ты это не помогает, а потом их "низачо" вешают взбунтовашиеся народные массы))
Алексей Перин
Роман, бесполезно объяснять что либо этим жополизам. Они живут в одном мире, мы в другом. У них зарплаты, мерседесы и эскалопы у нас кредиты, копейки и бич-пакеты.
Игорь Ткаченко
Эй, скотобаза ходячая. Тебе верно говорят. А ты ерепенишься. Вали ка на усраину. Там твои мечты быстрее реализуются)))
Игорь Ткаченко
Ещё один нищий с айфоном приполз поговорить))) Ты тоже мечтаешь занять рабочее место узбека иди таджика и начать жить ещё лучше? Ну… найдёшь такое золотое место - поделись. И нам всем местечко заготовь)))
Роман Ударцев
Заметь, Игорек, к людям как животным относишься ты, а не я. Но такой полет мысли для подобных тебе врядли возможен) Это же надо умом пользоваться))
Алексей Перин
Во первых, быдло - я не нищий, но это не БЛАГОДАРЯ, а ВОПРЕКИ правительству. Просто и мне и жене приходится работать на двух работах, что, благодаря нашим с ней посменным графикам у нас ПОКА получается. Но с таким темпом и нагрузкой, как ты думаешь (хотя чем?) - сколько выдержит организм? Во вторых - у меня нет, не было и не будет айфона, ибо, в отличии от таких дегродов как ты, мне эта цацка за бешенные деньги не нужна и яро надрачивать на "яблоко" могут только полнейшие дауны, ибо есть более дешевые, но при этом более качественные и уж намного более удобные гаджеты. И в третьих - с таким агро школьником общаться означает выравнивание своего интеллекта с интеллектом недоразвитой обезьяны, коей ты и являешься. Поэтому адьес и не пиши мне больше, мы разошлись как в море корабли.
Вера смелых
Коммент типичного жлоба, который не познал в своей "нищей" жизни вот этого "хуже некуда", жлоба, не сумевшего своей мизерной тямой получить специальность с нормальной зарплатой, и который согласен не дергаться, если его страну разрушат как таковую. Чем отличается жлоб - он злобно хает свою страну, требуя для себя хорошей жизни, и при этом не способен оценить свой вклад. Если такой сварливый жлоб куда-нибудь отвалит - 1) никто, и страна тем более, этого не заметит, 2) ни в одной стране он не станет ценным работником. Никогда и нигде! Его терпят только в России, к сожалению. Он, российский жлоб, утверждает, что именно он живет в "нормальной реальности" и только он познал "как работает Система", - больше никто. Апломб всезнайки , как правило, демонстрируют те, кто интеллектом не вышел, мягко говоря. И как подтверждение тому - оскорбления всем несогласным. Мне довелось жить и работать в разных странах, и для вас, Ударцев, у меня один совет: благодарите Судьбу за то, что живете в России. И одно пожелание - чтобы Судьба показала лично вам, ЧТО ТАКОЕ "ХУЖЕ НЕКУДА". Обычно это прибавляет ума и укорачивает язык, стимулируя переоценку ценностей... P.S. Как правило, мои пожелания сбываются....
Вера смелых
Юрий, если это Ваша статья - благодарю Вас за то, что неустанно "бьёте в набат" своими статьями. Один из немногих, кто ясно и логично ПРЕДУПРЕЖДАЕТ. Поверьте, Ваши статьи ОЧЕНЬ нужны и важны, и для тех, кто живет в России, и тех, кто находится вне... "Предупрежден - значит, вооружён". )))) Все же будем надеяться, что современная Россия - не Троя.... ))
Роман Ударцев
Что натерла "работница"?))
вячеслав полыгалов
Все как в статье!Раскол в обществе на лицо!Проблемы на периферии множатся!
Andrew Kley
Продолжает обостряться дружба между народами.
вячеслав полыгалов
Мне просто интересно!Верхушка знает что у нас говорят а главное как эмоционально это выплескивают свои мысли о власти?

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