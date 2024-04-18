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Нижегородская правда

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Нижегородский журналист вспомнил, как выбрался из молодёжной группировки 90‑х

Нижегородский журналист вспомнил, как выбрался из молодёжной группировки 90‑х

На НТВ стартовал телевизионный показ нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). С самого начала он вызвал весьма противоречивые отклики: пока одни клеймили фильм за романтизацию преступности и насилия, другие восхищались, как точно и правдиво удалось авторам показать лихие нравы 90‑х.

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