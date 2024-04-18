Нижегородский журналист вспомнил, как выбрался из молодёжной группировки 90‑х

На НТВ стартовал телевизионный показ нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). С самого начала он вызвал весьма противоречивые отклики: пока одни клеймили фильм за романтизацию преступности и насилия, другие восхищались, как точно и правдиво удалось авторам показать лихие нравы 90‑х.