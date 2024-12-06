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Украинский депутат: Зеленский в ближайшее время изменит позицию по переговорам с Россией

Украинский депутат: Зеленский в ближайшее время изменит позицию по переговорам с Россией

Депутат украинского парламента (Верховной рады) Александр Дубинский предполагает, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается в ближайшее время изменить свою позицию по переговорам с Россией.

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