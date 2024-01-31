Учителей из Нижегородского познакомили с особенностями проведения ЕГЭ в 2024 году

Учителя школы №1222 прошли курсы повышения квалификации по подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ. Теперь они занимаются с выпускниками на практикумах в рамках проекта, направленного на успешную сдачу экзаменов.
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