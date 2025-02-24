Полиция перхватила контрабанду в Сектор Газа

Полиция и мисрад битахон пресекли контрабанду запрещенного оборудования в сектор ГазаВ ходе совместной операции сотрудников Управления сухопутных границ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» на контрольно-пропускном пункте Эрез был задержан грузовик, которому было разрешено ввозить гуманитарную помощь, и изъято оборудование, не одобренное для перевозки, в том числе 650 смартфонов, десятки SIM-карт, проекторы и различные запасные части для транспортных средс .