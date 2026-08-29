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Царьград

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The Kathmandu Post: В Читване начнут хоронить жертв наводнения

The Kathmandu Post: В Читване начнут хоронить жертв наводнения

Власти Читвана в Непале приняли решение захоронить неопознанные тела жертв наводнения для предотвращения санитарных рисков.

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