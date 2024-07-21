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Наш потерянный мир

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Украинским беженцам в Чехии увеличат выплаты – чтобы было чем платить за подорожавшее жилье

Украинским беженцам в Чехии увеличат выплаты – чтобы было чем платить за подорожавшее жилье

В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам, сообщает местное Radio Prague National. Соответствующее решение правительства вступит в силу с 1 августа и связан он с изменением с 1 сентября правил предоставления украинцам бесплатного жилья.

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