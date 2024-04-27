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В майские праздники в Иванове пустят специальные автобусы до кладбищ

В майские праздники в Иванове пустят специальные автобусы до кладбищ

На праздники Пасхи и Радоницы 5 и 14 мая соответственно, являющиеся традиционными днями поминовения усопших, а также в День Победы в Иванове будут пущены спецмаршруты общественного транспорта до мест захоронений.

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