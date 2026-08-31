Депутат Нилов: неработающие пенсионеры не могут получать пенсию ниже ПМ

Пенсионерам, которым не хватает стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, выплачивают социальную пенсию по старости, при этом неработающие пенсионеры не могут получать пенсию ниже прожиточного минимума (ПМ).
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