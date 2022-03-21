Театр абсурда

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  • КОРМЧИЙ
    А чтотебя КозлАдоев слушать,если ты постоянно всякую хрень несёшь ,по поводу и безоного ?Народ опять набиу...
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    Отстаньте от Путина - он лучше нас всех вместе взятых знает что делает.Народ опять набиу...

Нельзя воевать с фашизмом, пропагандируя его приверженцев

Нельзя воевать с фашизмом, пропагандируя его приверженцев

По телеканалу «Россия 1» у нас порой вещают странные вещи. Вот Дмитрий Киселёв в «Вестях недели» стал обосновывать необходимость военного противостояния фашизму на Украине цитатой из публициста Ивана Ильина, который сам был приверженцем фашизма.

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