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Тухель раскритиковал Кима за голы «Реала»: «Он действовал слишком жадно и агрессивно. Эти ошибки наказываются, учитывая качества соперника»

«Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Главный тренер мюнхенцев остался недоволен действиями корейского защитника в ситуациях с обоими пропущенными голами.

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