Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-судья Шмидт заявил, что Киев боится признавать Волынскую резню

Экс-судья Шмидт заявил, что Киев боится признавать Волынскую резню

Власти Украины построили через много лет культ Степана Бандеры и Романа Шухевича - главарей ОУН - УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в России), поэтому для них является угрозой признание того, что в Волыни произошла резня мирных людей.

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