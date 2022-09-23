Всё о разводах

43 461 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Кто то усердно напоминает об этом старом, огородном чучеле.Чего светится?
  • Роман Степанов
    Абьюз, абьюз и манипуляция- придумали два слова ... Женщин с рождения готовят манипулировать и абьюзить.. Визжит- всё...Шутки, которые пр...
  • Роман Степанов
    Если у неё отсутствуют пожелания и хотелки, значит ты останешься без портков... Ей нужно всё.Женщина, которой ...

А все потому, что не нужно было оставлять мужа одного!

А все потому, что не нужно было оставлять мужа одного!

- А все потому, что не нужно было оставлять мужа на полтора месяца одного! Вы взрослая женщина, и должны были это для себя уяснить! Сами и виноваты! – отчитывали в одной из групп ВК какую-то даму, пришедшую пожаловаться на семейные проблемы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх