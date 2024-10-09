NYT: чиновники ходят по домам в Китае с вопросами о детях

Китайские чиновники устраивают подомовые обходы с вопросами о планировании детей. По данным The New York Times, семь из десяти опрошенных девушек рассказали, что политики беседовали с ними как лично, так и по телефону.
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