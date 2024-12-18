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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заяв...

Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заяв...

Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заявил глава МинцифрыПосле возникновения проблем в работе американского видеохостинга YouTube в России, жалобы на которые начали поступать в июле, многие россияне постепенно начали отдавать предпочтение отечественным альтернативам.

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