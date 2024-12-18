Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заяв...

Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заявил глава МинцифрыПосле возникновения проблем в работе американского видеохостинга YouTube в России, жалобы на которые начали поступать в июле, многие россияне постепенно начали отдавать предпочтение отечественным альтернативам.