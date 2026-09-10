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Царьград

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Чуда не произошло - пропавшие погибли. Число жертв от схода селя в Китае увеличилось до 16 человек

Чуда не произошло - пропавшие погибли. Число жертв от схода селя в Китае увеличилось до 16 человек

В Китае произошёл сход селя. Трагедия унесла жизни людей, подробности.Буйство стихии сыграла роковую роль в человеческих жизнях.

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