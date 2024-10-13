ВСУ наращивают силы в Курской области, ситуация на утро 13 октября Юлия СоколоваУкраинские источники сообщают, что по направлению с Курской области следуют большие колонны вражеской техники и живой силы противника.
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