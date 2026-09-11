Юрист объяснил, что делать при обнаружении на съёмной квартире скрытой камеры

Если человек обнаружил в своей съёмной квартире скрытые устройства для аудио- и видеозаписи, он имеет право на защиту своей частной жизни, заявил первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.
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