Акция ´Бобруйщина За Здоровье и благополучие без НИЗ´ в гостях у ЦСОН Первомайского района.

Старение сопровождается существенными изменениями в разных звеньях эндокринной и костной систем. Наряду с естественным угасанием функционирования желез внешней и внутренней секреции, почти у каждого пожилого человека выявляются эндокринные костно-суставные патологии.
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