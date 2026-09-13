Сикорский предлагает «отвлечь» Россию от Украины учениями НАТО у Калининграда Россию нужно «отвлечь» от Украины, за.
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