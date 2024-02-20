Права акционеров при пересмотре приватизации предложили защитить законом

Все приобретенные на бирже ценные бумаги должны быть признаны добросовестным приобретением, чтобы исключить возможность их блокировки в рамках процессов о незаконной приватизации, считает глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, призвавший изменить ради этого законодательство.