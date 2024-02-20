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Права акционеров при пересмотре приватизации предложили защитить законом

Права акционеров при пересмотре приватизации предложили защитить законом

Все приобретенные на бирже ценные бумаги должны быть признаны добросовестным приобретением, чтобы исключить возможность их блокировки в рамках процессов о незаконной приватизации, считает глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, призвавший изменить ради этого законодательство.

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