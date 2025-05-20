Пока премьер-министр Кир Стармер вместе с другими европейскими лидерами нервничал из-за телефонного разговора президентов России и США, ЕС облапошил его, […] The post Стармер оставил британцев без собственной рыбы appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии