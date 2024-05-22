По народному календарю 22 мая Никола Вешний. Предки верили, что после этого дня можно купаться в водоемах, не боясь за здоровье и жизнь.
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По народному календарю 22 мая Никола Вешний. Предки верили, что после этого дня можно купаться в водоемах, не боясь за здоровье и жизнь.