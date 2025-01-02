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«Реал» и Тео Маледон договорились о подписании контракта. Француз переедет в Мадрид в межсезонье-2025

«Реал» и разыгрывающий (23 года, 193 см) договорились о подписании контракта. Представляющий «Виллербан» француз станет игроком испанского клуба в межсезонье-2025.

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