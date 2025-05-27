Учёные из Чикагского университета разработали новый квантовый биосенсор на основе нанокристаллов алмаза с уникальным силикон-кислородным (силоксановым) покрытием, вдохновлённым технологиями QLED-телевизоров.
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