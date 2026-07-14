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«Это наша гордость»: Айсен Николаев рассказал президенту о развитии Якутии

«Это наша гордость»: Айсен Николаев рассказал президенту о развитии Якутии

ЯКУТСК. 14 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым обсудил ключевые результаты развития республики, включая вопросы промышленного роста, освоения стратегических ресурсов, поддержки семей и улучшения демографической ситуации.

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