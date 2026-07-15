Кулинария>Рецепт самого воздушного бисквита!

Сохраняйте рецепт самого воздушного бисквита, который практически не оседает Ингредиенты: • 6 яиц • 200 г сахара • ванилин • щепотка соли • 50 мл кипятка • 170 г муки + чайная ложка разрыхлителя • 100 г крахмала Приготовление: Яйца, сахар, ванилин и соль хорошо взбиваем до пышной светлой массы.