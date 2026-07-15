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Кулинария>Рецепт самого воздушного бисквита!

Сохраняйте рецепт самого воздушного бисквита,  который практически не оседает   Ингредиенты: • 6 яиц  • 200 г сахара  • ванилин  • щепотка соли  • 50 мл кипятка  • 170 г муки + чайная ложка  разрыхлителя  • 100 г крахмала   Приготовление: Яйца, сахар, ванилин и соль хорошо взбиваем до пышной светлой массы.

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