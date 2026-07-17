Расплата за теракт: Украину обвинили в покушении в Европе

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, выступил с открытым письмом, в котором обвинил в причастности к покушению действующих сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и призвал провести международное расследование.
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