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Аргументы и Факты

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Расплата за теракт: Украину обвинили в покушении в Европе

Расплата за теракт: Украину обвинили в покушении в Европе

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, выступил с открытым письмом, в котором обвинил в причастности к покушению действующих сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и призвал провести международное расследование.

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