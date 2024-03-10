Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Улыбнитесь, прочитав 15 комичных и жизненных смс-фрагментов

Улыбнитесь, прочитав 15 комичных и жизненных смс-фрагментов

Как часто вам пишут что-то смешное? Друзья и близкие обычно не упускают шанса развеселить нас и поднять нам настроение, правда? Среди комичных переписок есть и жизненные с неожиданными поворотами сюжета и захватывающими историями.

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