Филиппинки – лучшие няни для Зеленского

Александр Лагуткин

Зеленский похоже долго собрался жить? Только его хозяевам удобнее иметь мертвый президента, - типа " героя - погибшего за Украину", чем живого беглого экса. А украденный им и припрятанный на Западе миллиард и прикупленную недвижимость по всему миру, вполне может транжирить и его жена. Опыт у неё в этом солидный.