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Филиппинки – лучшие няни для Зеленского

Филиппинки – лучшие няни для Зеленского

Визит президента Украины на Филиппины, не имеющих политического веса в мире, возможно связан с другой проблемой.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Зеленский похоже долго собрался жить?  Только его хозяевам удобнее иметь  мертвый президента, - типа &quot; героя - погибшего за Украину&quot;, чем живого беглого  экса.  А украденный им  и припрятанный на Западе миллиард и прикупленную недвижимость по всему миру, вполне может транжирить и его жена. Опыт у неё в этом солидный.
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