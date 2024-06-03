Визит президента Украины на Филиппины, не имеющих политического веса в мире, возможно связан с другой проблемой.
Филиппинки – лучшие няни для Зеленского
Комментарии
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Александр Лагуткин
Зеленский похоже долго собрался жить? Только его хозяевам удобнее иметь мертвый президента, - типа " героя - погибшего за Украину", чем живого беглого экса. А украденный им и припрятанный на Западе миллиард и прикупленную недвижимость по всему миру, вполне может транжирить и его жена. Опыт у неё в этом солидный.
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