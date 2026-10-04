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«Не за счет союзников»: в Минске обозначили принципы диалога Белоруссии с США

«Не за счет союзников»: в Минске обозначили принципы диалога Белоруссии с США

Контакты с США не подрывают партнерство Минска с Россией и Китаем. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

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