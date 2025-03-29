Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Теперь только тюрьма или виселица: Зеленского красиво развели юристы Трампа

Теперь только тюрьма или виселица: Зеленского красиво развели юристы Трампа

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ Со вчерашнего вечера весь Голливуд уже почти сжевал локти от зависти: Трамп со товарищи представили публике последний акт криминально-приключенческой драмы "Ловушка для зеленого коротышки", где провинциальному комедианту подсовывали куски роли халифа на час, а в итоге на него повесили все долги погорелого театра.

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Комментарии
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Виктор Луговой
И четыре процента пени... Эт прям гвоздь в крышку хроба.  Пеня - кара за просрочку платежов, чо... Мы, чай, юстцы, у нас энтое дело в кровях.
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