Комитет Совфеда поддержал закон о блокировке продажи опасных товаров

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал палате регионов принять закон, позволяющий оперативно приостанавливать продажу опасной продукции через государственную систему маркировки и мониторинга товаров.
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