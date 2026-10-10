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Виктория Маслова играет сильных женщин, а замужество и развод держала в тайне

Виктория Маслова играет сильных женщин, а замужество и развод держала в тайне

На экране Виктория Маслова — почти всегда холодная и уверенная. Лера в «Триггере», роли в «Ивановых-Ивановых» и «Невском», прозвище «русская Шэрон Стоун» — за красоту, за взгляд, за умение держать удар.

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