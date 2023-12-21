Новогодние желания юных северян будут исполнены

В региональном отделении "Единой России" в рамках благотворительной акции "Ёлка Заботы-2023" партийцы сняли с праздничной ёлочки волшебные шары, на которых были написаны самые заветные мечты ямальских детей.
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