Учения НАТО «Непоколебимая дуэль-2026», которые проходят с 6 по 15 октября, «на 100% соответствуют» так называемой «теории победы» верховного командующего альянса Алексуса Гринкевича.
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